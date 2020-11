Con la maglia dell’Inter non ha ancora segnato ma Arturo Vidal in Nazionale ha dimostrato di non aver perso il fiuto del gol.

Il centrocampista nerazzurro ha deciso la sfida che si è giocata questa notte tra Cile e Perù, terminata 2-0, con una doppietta. Il primo gol è un autentico capolavoro: Vidal riceve palla e dalla lunga distanza fa partire un destro incredibile che non lascia scampo al portiere avversario.

Un eurogol da vero fuoriclasse. Vedere per credere: