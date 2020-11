Ceccarini: “Inter, Eriksen se ne va a gennaio: vuole la Premier, può anche tornare al Tottenham”

Quello di Christian Eriksen al Tottenham sarebbe un ritorno che sulla carta avrebbe del clamoroso: non se ne è mai dibattuto, è notizia – o presunta notizia – di queste ultimissime ore, ma è un discorso che da oggi esiste o può esistere. Osservandola da vicino, comunque, la cosa pare decisamente meno sorprendente, e anzi: se possibile – e se confermata – sembrerebbe anche logica, normale, financo scontata. Perché Eriksen, all’Inter, con Conte, non si è mai ambientato, è superfluo persino sottolinearlo: e quindi ecco che un ritorno là dove il danese si è fatto un nome in Europa potrebbe essere la soluzione ideale per una carriera che altrimenti rischierebbe di sciuparsi irrimediabilmente, tra una stoccata a Conte dal ritiro con la Danimarca e una prestazione scialba con la maglia dell’Inter. A scriverne, oggi, è Niccolò Ceccarini, giornalista, nel suo editoriale di mezzanotte per TuttoMercatoWeb.com.

“Ormai è sempre più probabile che a gennaio il trequartista danese lasci l’Inter – scrive infatti Ceccarini, che poi passa a fare il punto delle possibili richieste per il calciatore – C’è da capire se l’operazione sarà un prestito o una cessione a titolo definitivo. Più facile la prima visto che in giro non ci sono molte squadre in grado di fare investimenti importanti. L’idea di giocare di nuovo in Premier League a Eriksen piace molto e non è assolutamente da escludere anche un suo clamoroso ritorno al Tottenham. Ricordiamo che su di lui ci sono anche PSG e Borussia Dortmund, anche lo United ha fatto un sondaggio”.

