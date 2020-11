Marocco, Hakimi schierato ala sinistra. La stampa locale attacca il CT: “Ha le allucinazioni?”

La vittoria per 0-2 ottenuta contro la Repubblica Centrafricana ha permesso al Marocco di centrare la qualificazione alla fase finale della Coppa d’Africa. Nuovamente in campo anche Achraf Hakimi, schierato però in un ruolo a lui pressoché inedito. Rispetto alla consueta posizione di ala destra, infatti, il nerazzurro è stato lanciato sulla sinistra, zona di campo nella quale ha giocato qualche partita nel suo passato in Bundesliga. La scelta, però, non è piaciuta in patria, tanto che na parte della stampa locale ha attaccato senza mezzi termini l’allenatore.

Le scelte tattiche del CT Halilhodžić sono state definite addirittura “allucinazioni” da alcuni quotidiani. Il risultato finale, anche se Hakimi non ha particolarmente brillato, è stato però positivo vista la vittoria per 0-2.