Preziosi si sbilancia sul futuro di Rovella: “Rinnoverà col Genoa”. Ma l’Inter continua a premere

È in scadenza di contratto nel 2021, fattore determinante in un calciomercato dove si dovrà per forza di cose stare attenti alle spese ed ai costi. Le big lo puntano, con Inter e Juventus in testa, poiché intravedono in lui un potenziale campione. Nicolò Rovella, anni 19 (da compiere), ha già attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, complice l’autorevolezza e la maestria con cui comanda sia il centrocampo del Genoa che quello della Nazionale Under-21.

Dal presidente rossoblu Enrico Preziosi, però, arriva la doccia gelata: “Il rinnovo si farà”, ha dichiarato ai microfoni del Secolo XIX. Questo, sia chiaro, non significa che Rovella non si muoverà, ma indubbiamente complicherà la strada del possibile acquirente nell’ottica di strapparlo ad un prezzo ragionevole. Marotta e Paratici sono avvisati.

