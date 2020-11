GdS – Da Hakimi contro Mendy a Vidal-Kroos: quei duelli chiave che decideranno Inter-Real Madrid

La sfida fra Inter e Real Madrid diventa terra di duelli dal punto di vista tecnico, tattico e di leadership. Sono queste le parole utilizzate sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per anticipare la gara di questa sera, con le formazioni di Conte e Zidane che si giocheranno un pezzo della loro Champions League nel suggestivo palcoscenico del Meazza.

A fronteggiarsi non saranno solo i due tecnici: molto interessante sarà il confronto fra Romelu Lukaku e Raphael Varane, tutta sul filo dei centimetri (191 per entrambi), anche se il peso pende dalla parte del centravanti belga. Poi c’è il discorso tattico, con l’Inter che dovrà essere brava ad aprire campo per le falcate di Achraf Hakimi, che avrà anche il compito di tenere in difesa Mendy per impedirgli di spingere.

Infine c’è un discorso di leadership, che sarà affidata all’uomo più esperto del centrocampo nerazzurro, quell’Arturo Vidal che potrebbe giocare sulla trequarti per fronteggiare Toni Kroos. Chiavi fondamentali per un’Inter che sogna una notte magica, utile a prendere definitivamente la rincorsa verso il proseguo di stagione.