E’ il giorno di Inter-Real Madrid, in Spagna caricano il duello: “Fuori l’orgoglio”

E’ giunto finalmente il giorno di Inter-Real Madrid, il match da dentro o fuori in cui si decideranno le sorti in Champions League delle due squadre. In attesa anche di conoscere il risultato dell’altro incontro del Gruppo B tra Shakhtar e Borussia M’Gladbach, le formazioni di Antonio Conte e Zinedine Zidane avranno l’obbligo di scendere in campo senza far calcoli di alcun genere, ma solamente col chiodo fisso dei tre punti. Andiamo a vedere nel frattempo come questa mattina hanno aperto i principali quotidiani sportivi di Madrid per caricare l’incontro:

Per quanto riguarda Marca, in apertura un chiaro invito al Real Madrid: “Tirate fuori l’orgoglio!”. Poi la sottolineatura sull’importanza dei tre punti, con Mariano Diaz dato per titolare a causa delle assenze di Karim Benzema e Luka Jovic.

Il diario AS invece fa affidamento alla super stella belga, Eden Hazard, e titola: “San Siro reclama Hazard”.

