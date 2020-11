Dall’Inghilterra – L’Arsenal si tira indietro per Eriksen: salta il possibile scambio con Xhaka

Potrebbe non proseguire in Inghilterra la carriera di Christian Eriksen dopo che l’Inter, sia con le parole di Beppe Marotta che con quelle di Antonio Conte, lo ha difatti messo in vendita. L’ex trequartista del Tottenham era stato infatti avvicinato dall’Arsenal nell’ambito di un possibile scambio alla pari con Xhaka, centrocampista svizzero ben visto dalle parti di Appiano Gentile. Come rivelato dal Daily Star, però, i Gunners in questo momento hanno scartato completamente l’idea di mercato.

A frenare l’operazione con l’Inter sarebbe stato l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta. Il tecnico spagnolo ha infatti comunicato al club che in questo momento Eriksen non rappresenta una priorità per il proprio organico, vista l’emergenza in difesa che sta vivendo. Per cui, qualora i Gunners dovessero muoversi nella prossima finestra di gennaio in entrata, andrebbero direttamente alla ricerca di un profilo per il reparto arretrato, scartando almeno inizialmente l’ipotesi che porta al danese.

