Handanovic CRITICA Onana: “Quello non mi è piaciuto”

Nel corso di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Samir Handanovic ha parlato del suo possibile ritorno all’Inter, ma si è soffermato anche sulle parole di Onana nei suoi confronti. In particolare, l’ex portiere sloveno ha criticato l’atteggiamento del camerunense nei suoi primi mesi in nerazzurro.

Queste le sue parole:

“Onana mi ha ringraziato dicendo che per me ‘non è stato facile’? Quelle parole mi sono piaciute, ma non mi è piaciuto il suo comportamento nei primi due mesi, quando non giocava. Poi ha detto la verità, e c’è da aggiungere che io sono stato sempre coerente con lui e l’ho anche aiutato… Nessuno, però, ha detto che nella scorsa stagione ho avuto infortuni che mi hanno penalizzato: polso, dito rotto e polpaccio stirato. Ma andavo sempre in panchina con la squadra anche da indisponibile. E mai sarei andato contro il club per appartenenza verso club e tifosi”.