Ecco quanto incassa l’Inter dal tutto esaurito nel Derby

Il Derby di Milano avrà come cornice un San Siro tutto esaurito. Una notizia che non stupisce particolarmente: la sfida tra Inter e Milan è sempre molto sentita dai tifosi di entrambe le squadre. A stupire, però, sarà l’incasso per questa gara, mai così alto dal 2019.

I nerazzurri, infatti, porteranno a casa una cifra intorno ai 6,5 milioni di euro. Sebbene lontana dai 12 milioni di euro della semifinale di Champions League dello scorso anno, si tratterà dell’incasso più alto dell’Inter in Serie A da 4 anni. Era il 6 ottobre 2019, la prima di Cristiano Ronaldo a San Siro con la Juventus, e l’Inter portò a casa circa 6,6 milioni di euro.