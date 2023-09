È già un Derby da RECORD: mai successo prima d’ora

In attesa dello spettacolo sul rettangolo di gioco, in quello che è uno dei Derby più sentiti degli ultimi anni, Inter e Milan sono già sicure di fare la storia. Quello di oggi, infatti, sarà il quinto incontro in un solo anno tra le due squadre.

Non era mai successo prima d’ora che Inter e Milan si sfidassero così tante volte. Nei 4 precedenti del 2023, in Supercoppa, in Serie A e in Champions League, l’Inter è uscita sempre vincitrice. Se arrivasse un’altra vittoria, sarebbe un’altra prima volta storica per i nerazzurri.

Ecco i risultati dei 4 precedenti quest’anno: