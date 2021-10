Trofeo Yashin, anche Handanovic tra i candidati: se la vedrà con altri nove portieri

Il capitano dell'Inter ha vinto lo Scudetto con i nerazzurri

E' stato un anno di elogi e critiche, certo: ma è stato anche un anno con lo Scudetto cucito sul petto (a maggio), ed è stato anche l'anno della raccolta dei frutti dopo molti anni di militanza con la maglia dell'Inter in uno dei periodi più bui della storia della società nerazzurra. E' questo, probabilmente, il motivo per cui Samir Handanovic, portiere dell'Inter, è stato inserito da France Football nella lista dei 10 portieri finalisti del Trofeo Yashin, trofeo individuale aggiudicato al miglior portiere al mondo in un anno solare e dedicato all'unico estremo difensore della storia capace di vincere un Pallone d'Oro: Lev Yashin, appunto.