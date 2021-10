VIDEO – Novità Lautaro e i rinnovi di contratto – INTER NEWS

Torna l'appuntamento con la diretta delle 19.30

Torna puntuale l'appuntamento delle ore 19.30 con la diretta sul canale YouTube di Passione Inter per andare alla scoperta di tutte le notizie del giorno sul mondo Inter. Molto spazio al mercato nella puntata di oggi, con tutte le questioni calde relative ai più importanti rinnovi di contratto dei giocatori nerazzurri. Si parlerà, poi, anche dell'infortunio di Lautaro Martinez in Argentina e delle sue possibilità di recupero per la gara contro la Lazio. Seguici e commenta con noi tutte le novità del mondo interista!