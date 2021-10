Pallone d’Oro, i 30 nominati: ci sono anche Lautaro e Barella! L’elenco completo

Nominato anche Kjaer per il salvataggio di Eriksen

Lorenzo Della Savia

In lista ci sono due (più un ex) interisti, diversi campioni d'Europa, i sempreverdi Messi e Cristiano Ronaldo e diverse conoscenze del calcio italiano: le nomination sono quelle dei 30 finalisti per il Pallone d'Oro, i nomi invece meritano una certa attenzione. Alcuni nomi, perlomeno. I primi due da considerare - per quello che qui interessa - sono quelli di Nicolò Barella e Lautaro Martinez, i due giocatori dell'Inter nominati nel novero dei candidati al massimo riconoscimento individuale cui un calciatore possa ambire: entrambi campioni d'Italia, uno è pure campione d'Europa mentre l'altro, proprio quest'estate, ha vinto la Copa America.

Tra i campioni d'Europa, peraltro, sono presenti anche i nomi di Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) e Jorginho (Chelsea). Presente in lista c'è anche l'ormai ex Inter Romelu Lukaku (ora in forza al Chelsea), così come ci sono - come detto - gli intramontabili Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: i due hanno entrambi cambiato squadra, ma il primo è anche campione d'America. Altri nomi da segnalare: quello del già premiato Modric, oltre a quelli di Suarez, Neymar, Kane o Benzema, più o meno presenze fisse delle fasi decisive di questo trofeo.

Infine, c'è anche il nome di Simon Kjaer, difensore del Milan e della Nazionale danese: premiato con la nomination, forse, per essere stato il primo a preoccuparsi per le condizioni del connazionale Christian Eriksen in occasione del malore sofferto dall'interista durante la partita della sua Nazionale agli Europei contro la Finlandia.