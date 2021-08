Hellas Verona-Inter, le formazioni UFFICIALI: Lautaro al fianco di Dzeko

Confermate le indiscrezioni della vigilia

Tutto pronto al Bentegodi per la seconda giornata del campionato di Serie A 2021/2022. L'Inter, che arriva dalla roboante vittoria all'esordio contro il Genoa, cerca conferme contro l'Hellas Verona, squadra sempre ostica, specie tra le mura amiche. Per i nerazzurri confermata quasi in blocco la formazione che ha sconfitto i liguri sabato scorso, con l'eccezione del ritorno da titolare di Lautaro Martinez, che prenderà il posto di Stefano Sensi come spalla di Edin Dzeko. Ancora panchina per Dumfries, con il jolly Darmian al momento più in condizione. Queste le formazioni ufficiali: