Henry: “C’è una cosa che nessuno dice su Inzaghi”

Nonostante in Italia non venga spesso celebrato per quanto meriti, all’estero il nome di Simone Inzaghi inizia a generare grande curiosità. L’ex formidabile attaccante Thierry Henry, ad esempio, non ha mai nascosto tutta la sua ammirazione per l’allenatore dell’Inter e per l’incredibile gioco costruito insieme ai suoi ragazzi. Dagli studi televisivi di CBS, in occasione degli ottavi di finale di ieri sera, il francese lo ha voluto ancora una volta sottolineare.

Queste le parole di Henry su Inzaghi: “L’Inter sembra in controllo della situazione anche quando difende bassa. Guardate la partita con l’Arsenal, hanno difeso bassi e non hanno concesso tante opportunità. Le persone parlano della squadra, non parlano spesso dell’allenatore. Inzaghi è eccezionale per quello che offre tatticamente: quando vedi i centrali di difesa a centrocampo, il laterale difensivo di sinistra così alto sulla fascia, il centrale in mezzo che crossa in area per l’altro centrale, i centrocampisti che giocano bassi per portare fuori la palla… non l’ho visto spesso nella storia e particolarmente in Italia. Sono una squadra e un tecnico da rispettare allo stesso modo”.