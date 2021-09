VIDEO – Gli highlights di Fiorentina-Inter 1-3: Darmian, Dzeko e Perisic ribaltano il match

Le principali emozioni del match vinto al Franchi dalla formazione nerazzurra

Nonostante la prova maiuscola della Fiorentina nella prima mezz'ora, l'Inter di Simone Inzaghi ieri sera è riuscita ad ottenere una vittoria preziosissima su un campo in cui quest'anno sarà parecchio difficile riuscire a trionfare per qualsiasi squadra. La formazione nerazzurra, passata in svantaggio dopo aver subito il dominio viola nella prima mezz'ora del match, ha avuto infatti la forza di reagire nella ripresa ribaltando completamente il risultando sull'1-3 con l'atteggiamento da grande squadra. Rivediamo tutti gli highlights di Fiorentina-Inter: