I Top&Flop di Fiorentina-Inter: Dzeko decisivo, Handanovic si riscatta. Barella è inesauribile

Dopo un primo tempo giocato male dall'Inter e dominato a lunghi tratti dalla Fiorentina, nei secondi 45' del Franchi la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato fuori carattere e tanta determinazione. Ingredienti, questi, che rappresentano la base di ogni successo e che hanno consentito alla formazione nerazzurra di ribaltare il risultato in una notte iniziata col verso sbagliato. Anche per questo motivo, non è stato semplicissimo scegliere dei calciatori che non hanno del tutto raggiunto la sufficienza: ecco i top e flop di Fiorentina-Inter.