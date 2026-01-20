20 Gennaio 2026

HIGHLIGHTS Inter-Arsenal 1-3: la perla di Sucic non basta

Le azioni salienti della sconfitta di San Siro

Un Arsenal troppo forte per l’Inter mantiene la leadership della classifica e rimane a punteggio pieno nella fase campionato della Champions League. Dopo lo splendido gol di Sucic a pareggiare la rete di Gabriel Jesus, la doppietta del brasiliano e il gol nel finale di Gyokeres a chiudere un incontro che i nerazzurri avevano sperato di rimettere in equilibrio sino a quel momento.

Highlights Inter-Arsenal 1-3: gol Gabriel Jesus, Sucic e Gyokeres

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Arsenal.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.