HIGHLIGHTS Inter-Arsenal 1-3: la perla di Sucic non basta

Un Arsenal troppo forte per l’Inter mantiene la leadership della classifica e rimane a punteggio pieno nella fase campionato della Champions League. Dopo lo splendido gol di Sucic a pareggiare la rete di Gabriel Jesus, la doppietta del brasiliano e il gol nel finale di Gyokeres a chiudere un incontro che i nerazzurri avevano sperato di rimettere in equilibrio sino a quel momento.

Highlights Inter-Arsenal 1-3: gol Gabriel Jesus, Sucic e Gyokeres

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Arsenal.