Pagelle LIVE Inter-Arsenal: voti e giudizi

Serata di gala a San Siro questa sera per il big match tra Inter-Arsenal che tornano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente vinto per 1-0 dai nerazzurri nella fase campionato della passata stagione. Una partita che dirà tantissimo sulle chance di qualificazione diretta agli ottavi di finale per la formazione allenata da Cristian Chivu.

Queste le pagelle di Inter-Arsenal, match della settima giornata di Champions League.

Pagelle Inter-Arsenal: migliori e peggiori in campo

SOMMER 5.5 – Disorientato sul corner che porta alla doppietta di Gabriel Jesus, responsabilità condivise comunque con i compagni.

AKANJI 6 –

ACERBI 5.5 – Gioca bene in anticipo sugli attaccanti, soffre quando viene puntato a campo aperto.

BASTONI 6 – Perde completamente di vista Gabriel Jesus sul primo gol. Il suo salvataggio alla disperata su Saka vale un gol nella ripresa.

LUIS HENRIQUE 5 – Tiene in gioco Gabriel Jesus sulla rete. A destra avrebbe grandi spazi, ma davvero non ne approfitta anche quando viene servito sulla corsa a campo aperto.

BARELLA 6 – Elettrico come non si vedeva da qualche partita, comanda il pressing alto e accompagna tutte le azioni d’attacco. Ma gli manca il guizzo finale ed è poco tranquillo. DAL 63′ FRATTESI 6

ZIELINSKI 5.5 –

SUCIC 7 – Gol meraviglioso che esalta finalmente le sue qualità balistiche. Poteva gestire meglio un contropiede invitante con Thuram.

DIMARCO 6.5 – Tanti cross che non vengono finalizzati dai compagni ed un sinistro potente ad incrociare su cui Raya si supera.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Lotta da capitano vero, ma soprattutto trova giocate di grande qualità che mandano in porta i compagni. Nel secondo tempo crolla fisicamente e Chivu se ne accorge. DAL 63′ PIO ESPOSITO 6.5 – Entra e sfiora subito il palo con una giocata da attaccante vero, con lui l’Inter torna a fare paura.

THURAM 6 – I suoi movimenti in profondità potrebbero essere la chiave del match per eludere la pressione dell’Arsenal e far soffrire la difesa di Arteta. Gli manca cattiveria e non è la prima volta.

CHIVU 6 –

Inter-Arsenal: il tabellino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 9 Thuram.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

ARSENAL (4-3-3): 1 Raya; 12 Timber, 2 Saliba, 3 Mosquera, 49 Lewis-Skelly; 10 Eze, 36 Zubimendi, 23 Merino; 7 Saka, 9 Gabriel Jesus, 19 Trossard.

A disposizione: 13 Kepa, 35 Setford, 4 White, 6 Gabriel, 8 Ødegaard, 11 Martinelli, 14 Gyokeres, 16 Norgaard, 20 Madueke, 22 Nwaneri, 29 Havertz, 41 Rice. Allenatore: Mikel Arteta

Arbitro: João Pinheiro

Assistenti: Bruno Jesus-Luciano Maia

Quarto ufficiale: João Gonçalves

VAR: Tiago Martins

Assistente VAR: Carlos del Cerro Grande