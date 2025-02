HIGHLIGHTS Inter-Lazio 2-0: i nerazzurri volano in semifinale

Con due reti per tempo, l’Inter batte 2-0 la Lazio, nei quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro, la splendida rete di Arnautovic e il rigore di Calhanoglu, consentono ai nerazzurri di volare in semifinale, dove incontreranno il Milan.

Guarda gli highlights di Inter-Lazio:

GOL 1-0 ARNAUTOVIC

FALLO DA RIGORE SU CORREA

GOL 2-0 CALHANOGLU (RIGORE)

Hakan Çalhanoğlu steps up and delivers with a coolly taken penalty! Inter Milan on top!💥



