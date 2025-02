Arriva la seconda sconfitta consecutiva in trasferta per l’Inter. Nella 25a giornata di Serie A, i nerazzurri perdono il derby d’Italia contro la Juventus per 1-0. All’Allianz Stadium è decisiva la rete nella ripresa di Conceicao.

