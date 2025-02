Dopo il derby e la doppia sfida con la Fiorentina, l’Inter si appresta ad affrontare l’ennesima gara cruciale per la propria stagione. All’Allianz Stadium va in scena il derby d’Italia contro la Juventus, valido per la 25a giornata di Serie A. Per i nerazzurri l’occasione è ghiotta: con una vittoria sarebbero primi in classifica in campionato.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 7 – Attento sulla conclusione insidiosa di Nico Gonzalez, è strepitoso sul tiro di Conceicao.

PAVARD 6

ACERBI 6

BASTONI 6

DUMFRIES 6 – Fa valere la sua fisicità su Savona, non riesce a correggere in rete di testa da pochi metri.

BARELLA 5.5 – Tanto volume di gioco nei primi 20 minuti, anche se con qualche imprecisione di troppo.

CALHANOGLU 5.5 – Perde subito palla in una zona calda con uno scivolone ed evoca brutti ricordi.

MKHITARYAN 6 – Il più puntuale e preciso del terzetto di centrocampo.

DIMARCO 6

TAREMI 6.5 – Rovesciata pregevole, che chiama Di Gregorio a una grande parata.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Tanto lavoro di raccordo in avvio. Delizioso il pallone per Dumfries che non riesce a correggere.

INZAGHI 6 – La Juventus prova subito a pressare alto, ma la sua Inter prende le misure dopo alcuni minuti di affanno.