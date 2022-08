Gli highlights di Lazio-Inter 3-1: che disastro la difesa nerazzurra

Brutta battuta d'arresto per l'Inter

L'Inter si ferma, ancora una volta, all'Olimpico, questa volta meritatamente, dopo una prestazione horror. I nerazzurri vanno sotto per il consueto goal di Felipe Anderson, ma agguantano il pareggio con Lautaro Martinez. Dopo che sembravano sul punto di ribaltare il match però, crollano sotto i goal di Luis Alberto e Pedro. Come l'anno scorso Inzaghi non supera l'esame di maturità dell'Olimpico, sbagliando tutti i cambi.