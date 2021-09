I Top&Flop di Inter-Bologna: Dumfries si prende San Siro, Skriniar e Dzeko due giganti

Troppa Inter quella vista ieri pomeriggio a San Siro per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo aver raccolto meno di quanto meritasse nelle ultime due gare disputate tra campionato e Champions League, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha reagito come meglio non si poteva, sfruttando anche un leggero turnover in vista dei numerosi impegni ravvicinati. Martedì sera, difatti, i nerazzurri saranno di nuovo in campo contro la Fiorentina, mentre sabato a far visita a San Siro ci sarà l'Atalanta di Gasperini. Tra i volti nuovi che hanno beneficiato delle rotazioni, come non menzionare Denzel Dumfries nei Top&Flop di Inter-Bologna, in un match che non ha visto prestazioni insufficienti.