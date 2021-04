Si è chiusa con il risultato di 1-1 la sfida tra Spezia e Inter di ieri sera. La formazione nerazzurra tutto sommato ha comunque diversi motivi per poter sorridere, considerati i dieci punti di vantaggio che la separano in classifica dal Milan dopo la sconfitta dei rossoneri contro il Sassuolo. In attesa della prossima giornata che la squadra di Antonio Conte giocherà contro l'Hellas Verona, andiamo a vedere top e flop della sfida di ieri sera.