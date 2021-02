Scontro Lukaku-Ibra, la Procura Figc ha ascoltato l’attaccante dell’Inter

Dopo aver aperto un’inchiesta sulla lite tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia del 26 gennaio, la Procura della Figc ha sentito nella giornata di oggi la versione dell’attaccante nerazzurro. Il giocatore belga è stato ascoltato in videochiamata direttamente da Appiano Gentile. La Procura della Figc aveva aperto il procedimento lo scorso 1 febbraio e ha già ascoltato la versione di Ibrahimovic.

Come riportato dall’Ansa, Lukaku ha esposto la sua versione dei fatti assistito dall’avvocato del club Angelo Capellini alla presenza dei procuratori federali Ricciardi, Scarpa ed Esposito, quest’ultimo in presenza fisica mentre gli altri due collegati in videochiamata.

ERIKSEN SI E’ RIPRESO L’INTER >>>