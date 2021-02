Ibra vs Lukaku, la Procura vuole chiudere il caso. Squalifiche e tempistiche: triplo scenario

La procura della Federcalcio ha intenzione di chiudere la pratica relativa allo scontro Lukaku-Ibra entro la fine della prossima settimana. Dopo aver visionato audio e video della lite, aver ascoltato l’arbitro Valeri e sentito Ibrahimovic, ora l’ultimo passo è quello di ascoltare la versione del bomber nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport se si optasse per l’archiviazione del caso, la pratica sarebbe chiusa. In caso contrario, ci vorrebbero 15 giorni per difendersi o chiedere il patteggiamento. Se invece non si raggiungesse un accordo sulla sanzione, in quel caso scatterebbe invece il deferimento e il processo sportivo.

Si è parlato di una possibile lunga squalifica per Ibrahimovic, da 10 giornate e da scontare in tutte le competizioni, ma al momento è uno scenario altamente improbabile. Possibile invece che la Procura opti per una “condotta gravemente antisportiva”, espressione in cui potrebbe rientrare il pesantissimo scambio di parole fra i due.

In questo caso si parla di una squalifica minima di due giornate (che sarebbero scontate in Coppa Italia, eventualmente anche nella prossima stagione) ma “fatta salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”. La terza strada porta al patteggiamento e auna squalifica più ridotta (un turno di stop) o a una multa.