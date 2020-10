Il ct del Belgio loda Lukaku: “È il miglior attaccante al mondo. Vuole vincere con l’Inter, il suo arrivo in Italia…”

Intervistato da Sporza, il commissario tecnico della Nazionale belga Roberto Martinez ha speso parole al miele per il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku: “Sono di parte, ma per me è il miglior attaccante del mondo. È una questione di gusti e dipende anche dall’importanza che ha per te un calciatore”.

Poi continua: “Se c’è un numero 9 che può giocare con le spalle alla porta, è abile nel duello e bravo di testa, è in grado di aiutare la difesa, fare da perno e segnare, io lo sceglierei sempre. Lukaku è questo tipo di calciatore”.

Martinez parla anche della crescita dopo l’arrivo in Italia: “Le sue statistiche degli ultimi anni con il Manchester United sono state straordinarie. Ma il passaggio in Serie A l’ha responsabilizzato nel comportamento all’interno del club”.

Il ct chiude: “Il suo obiettivo è vincere il titolo in Italia e lo si vede dal suo impegno, dalla sua grinta e dal piacere con cui gioca. Non mi sorprende che segni così tanto, è all’apice della sua carriera”.