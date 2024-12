Il FOLLE calendario dell’Inter nel 2025: subito un trofeo

Il 2025 è alle porte e sarà un anno molto particolare per l’Inter, che da gennaio fino a luglio rischierà di giocare ininterrottamente, salvo poche pause per le nazionali. I nerazzurri sono in lizza per diverse competizioni, a partire dalla Supercoppa Italiana, che inaugurerà la seconda parte di stagione.

Ricordando come sia ancora da definire il recupero con la Fiorentina e come il numero di partite potrebbe aumentare a seconda del percorso in Champions League, Coppa Italia e nel Mondiale per Club, ecco una panoramica delle partite dell’Inter da qui al termine della stagione:

2 gennaio Semifinale Supercoppa Italiana INTER-Atalanta 6 gennaio Eventuale Finale Supercoppa Italiana – 12 gennaio 20a giornata di Serie A Venezia-INTER 15 gennaio 19a giornata di Serie A INTER-Bologna 19 gennaio 21a giornata di Serie A INTER-Empoli 22 gennaio 7a giornata di Champions League Sparta Praga-INTER 26 gennaio 22a giornata di Serie A Lecce-INTER 29 gennaio 8a giornata di Champions League INTER-Monaco 2 febbraio 23a giornata di Serie A Milan-Inter 5 febbraio Quarti di finale di Coppa Italia INTER-Lazio 9 febbraio 24a giornata di Serie A INTER-Fiorentina 16 febbraio 25a giornata di Serie A Juventus-INTER 23 febbraio 26a giornata di Serie A INTER-Genoa 2 marzo 27a giornata di Serie A Napoli-INTER 9 marzo 28a giornata di Serie A INTER-Monza 16 marzo 29a giornata di Serie A Atalanta-INTER 30 marzo 30a giornata di Serie A INTER-Udinese 6 aprile 31a giornata di Serie A Parma-INTER 13 aprile 32a giornata di Serie A INTER-Cagliari 20 aprile 33a giornata di Serie A Bologna-INTER 27 aprile 34a giornata di Serie A INTER-Roma 4 maggio 35a giornata di Serie A INTER-Verona 11 maggio 36a giornata di Serie A Torino-INTER 18 maggio 37a giornata di Serie A INTER-Lazio 25 maggio 38a giornata di Serie A Como-INTER 17 giugno 1a giornata Mondiale per Club INTER-Monterrey 21 giugno 2a giornata Mondiale per Club INTER – Urawa Red Diamonds 25 giugno 3a giornata Mondiale per Club INTER – River Plate

Le fatiche nerazzurre del 2025, però, non termineranno con il Mondiale per Club. Nel caso in cui l’Inter arivasse in finale negli Stati Uniti, giocherebbe la sua ultima gara il 13 luglio, praticamente a ridosso dell’inizio della nuova stagione.

Quest’ultima, infatti, non dovrebbe subire troppe modifiche rispetto a quanto accaduto nel 2024, con l’avvio della Serie A che dovrebbe slittare di una settimana. Il campionato, allora, in attesa di comunicazioni ufficiali, dovrebbe partire nel weekend del 23-24 agosto. Confermato anche il format a girone unico della Champions League, con 8 partite.

In sostanza, terminata l’estenuante stagione 2024/2025, gli uomini di Inzaghi si troveranno di fronte a un nuovo tour de force anche nella prima parte della stagione 2025/2026, con la possibilità di giocare circa 80 partite in un solo anno solare.