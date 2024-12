Cosa succede DAVVERO nel mercato di gennaio dell’Inter

Tra poco più di una settimana, esattamente giovedì 2 gennaio 2025, aprirà ufficialmente i battenti la sessione invernale del calciomercato in Italia. Una finestra nella quale si prevedono diversi movimenti tra le formazioni attualmente in lotta non solo per lo Scudetto, ma anche per un piazzamento in Champions League.

Occhi chiaramente puntati sulle prossime strategie dell’Inter, dopo una prima grande parte di stagione tra campionato e Champions League. E’ vero che l’organico nerazzurro è stato allestito la scorsa estate da Marotta e Ausilio con grande attenzione ai particolari, in modo da poter affrontare tutta la stagione senza dover ricorrere ad altri interventi in corso. Allo stesso tempo, però, bisognerà esaminare anche quanto accaduto in termini di rendimento e tenuta in questa prima parte di stagione.

Sono tre, in particolare, i casi da tenere sotto controllo da qui alle prossime settimane. Il primo riguarda Francesco Acerbi, ancora ai box dopo una ricaduta accusata nelle scorse settimane ad un infortunio muscolare. Per fortuna di Simone Inzaghi, l’assenza dell’ex Lazio è stata brillantemente rimpiazzata da un superlativo Stefan de Vrij, ma i numerosi acciacchi degli ultimi mesi hanno comprensibilmente acceso un campanello d’allarme dalle parti di Viale della Liberazione. Se la situazione non dovesse migliorare a gennaio, sarebbero due le conseguenze: la prima immediata con l’arrivo di un nuovo centrale nel mercato invernale; la seconda, invece, da attuare la prossima estate con la possibile rescissione del contratto di Acerbi ad un anno dalla scadenza con l’Inter.

Il secondo calciatore da cui dipende in parte il mercato dell’Inter è Tomas Palacios. L’argentino, approdato la scorsa estate a Milano, si è visto in campo sino a questo momento solamente per 26′ tra campionato e Coppa Italia e mai da titolare. Nelle scorse settimane si è vociferato di un possibile addio in prestito già a gennaio per cercare altrove spazio e minutaggio: in tal caso, l’Inter sarebbe ovviamente obbligata a tornare sul mercato dei difensori e trovare una soluzione per gli ultimi sei mesi di stagione.

Ultimo calciatore in questa lista è Marko Arnautovic. L’austriaco, tornato al gol in Coppa Italia lo scorso giovedì contro l’Udinese, è diventato un obiettivo molto forte del Torino alla ricerca di sostituti di Duvan Zapata. Tra le parti esiste però un problema di ingaggio, con i granata che non sembrerebbero disposti a confermare l’attuale stipendio garantito all’attaccante dall’Inter. Se la trattativa dovesse improvvisamente sbloccarsi, anche per via dell’insistenza di Paolo Vanoli che ha già dato il suo ok all’austriaco, avrebbe conseguenza dirette sul mercato dei nerazzurri in entrata. Al momento non esistono piste concrete messe in piedi dalla dirigenza interista, ma tra le varie opportunità di gennaio verrebbe inevitabilmente presa in considerazione la possibile partenza di Federico Chiesa dal Liverpool dopo il pochissimo spazio trovato nella sua sin qui breve esperienza inglese.

Infine, un colpo che l’Inter potrebbe davvero chiudere a gennaio riguarda Nicolò Bertola. Il difensore, che ha rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno con lo Spezia, potrebbe essere subito acquistato dai nerazzurri e lasciato in prestito in Liguria sino al termine della stagione. I rapporti tra i due club sono ottimi e potrebbero agevolare la buona riuscita della trattativa.