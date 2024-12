Infortunio UFFICIALE per il bomber: salta Inter-Atalanta

In attesa dell’ultimo turno di campionato in programma sabato 28 dicembre, in cui l’Inter sarà ospite del Cagliari nel match in programma per le 18.00, giungono notizie ufficiali in vista dell’impegno dei nerazzurri di inizio gennaio in Supercoppa Italiana.

Come confermato dall’esito degli esami strumentali svolti nelle scorse ore, infatti, Mateo Retegui sarà costretto a saltare la semifinale tra Inter e Atalanta, in programma a Riad il prossimo 2 gennaio. L’attaccante italo-argentino, uscito per infortunio nell’ultima gara di campionato contro l’Empoli, ha riportato una lesione al retto femorale della gamba sinistra.

Un duro colpo per Gian Piero Gasperini che perde il capocannoniere di questa Serie A al pari di Marcus Thuram, entrambi infatti in testa a quota 12 reti. Al posto dell’attaccante si candida uno tra Zaniolo, Samardzic, Pasalic e Brescianini per completare il tridente offensivo con i titolarissimi De Ketelaere e Lookman.