Inzaghi SHOW nel tunnel per Inter-Como: “5 minuti e fai gol”

Dopo un primo tempo finito in parità e senza reti, all’intervallo Simone Inzaghi ha chiesto alla squadra di tornare in campo con ferocia per aggredire subito il vantaggio. Una rete ad avvio ripresa era ciò che il tecnico dell’Inter auspicava e che, come immortalato dalle telecamere di Sportmediaset dal tunnel degli spogliatoi, evidentemente si sentiva.

Nel retroscena pubblicato quest’oggi, si vede Inzaghi caricare la squadra con le ultime indicazioni prima dei secondi 45 minuti. In particolare, l’allenatore si è rivolto prima a Lautaro consapevole delle difficoltà realizzative vissute nelle ultime uscite dall’argentino: “Cinque minuti e fai gol, te lo dico io, forza, forza!”. Subito dopo, parole anche per Thuram andato a segno nei minuti finali dell’incontro: “Marcus, forza. Contro… devono rimbalzare via, forza!”.

Una volta tornati in campo per il secondo tempo, di minuti ne sono passati solamente tre prima dell’effettivo gol del vantaggio dell’Inter. A segnare, però, non è stato Lautaro, bensì Carlos Augusto con un’incornata perfetta sul corner disegnato da Calhanoglu.