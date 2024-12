L’Inter piazza il colpo LOW COST di gennaio: difensore con lo scambio

Come anticipato più volte dal presidente Marotta nelle ultime settimane, l’Inter è pronta a cogliere un’interessante opportunità di mercato in vista di gennaio. Il club nerazzurro, pensano soprattutto al futuro, potrebbe mettere a segno nel corso dei prossimi giorni un colpo di grande prospettiva per l’organico di Simone Inzaghi.

Come confermato questa mattina dal Il Secolo XIX, Nicolò Bertola ha definitivamente deciso di non rinnovare con lo Spezia il contratto in scadenza al termine della stagione. Come sappiamo, i rapporti tra l’Inter e la società ligure sono ottimi, come dimostrato dal prestito biennale di Pio Esposito che tanto bene sta facendo anche in questa seconda stagione lontano da Milano.

Per questa ragione, l’Inter potrebbe andare in contro allo Spezia facendo monetizzare a sei mesi dalla scadenza la cessione di Bertola per una trattativa stimata intorno a poco più di un milione di euro. Nella prima settimana di gennaio la trattativa tra le parti potrebbe accendersi, in attesa di un’offerta ufficiale del club nerazzurro.

Non è escluso che, per raggiungere la valutazione fissata sul cartellino del difensore classe 2003, l’Inter possa proporre una contropartita ai liguri. Il centrale, in ogni caso, verrebbe lasciato allo Spezia per la seconda parte di stagione con la formula del prestito.