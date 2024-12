“Quella è una doppietta per lui”, Carlos Augusto fa ricredere Inzaghi

Dopo il gol nella roboante vittoria esterna per 0-6 sul campo della Lazio che lo aveva sbloccato, Carlos Augusto si è di nuovo ripetuto ieri sera nel match contro il Como segnando un altro fondamentale gol che ha sbloccato la partita in favore dell’Inter.

In molti addetti ai lavori per il brasiliano hanno parlato anche di “doppietta” perché ha fatto un intervento in scivolata che ha salvato il risultato visto che alle spalle c’era Goldaniga pronto a fare il gol per la formazione ospite che avrebbe potuto cambiare la partita. Ecco le pagelle di Carlos Augusto.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Doppietta per lui: lo stacco di testa e la chiusura su Goldaniga per la quale giustamente esulta. Mai fuori posto: è un plus, uno così”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Un errore iniziale fa innervosire Inzaghi, ma non c’è modo migliore per farsi perdonare se non con il gol che sblocca la gara. Va in cielo per l’1-0 per la seconda rete di fi la, salva letteralmente un gol già fatto a metà ripresa”.

TUTTOSPORT 7 – “Si era sbloccato contro la Lazio, si ripete con uno stacco imperioso che apre le danze contro il Como e poi salva pure il risultato con una gran chiusura”.