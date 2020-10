Il Marocco batte il Senegal 3 a 1, Hakimi tra i migliori in campo: assist e tanta corsa

E’ stato il grande colpo della passata finestra di mercato e l’Inter se lo tiene stretto. Achraf Hakimi ha iniziato col botto la sua esperienza in nerazzurro, con una rete e due assist in sole tre presenze. La nuova freccia di Antonio Conte ha subito dimostrato che il prezzo del cartellino è stato ben speso, essendo uno tra i più forti al mondo nel suo ruolo.

Il marocchino classe ’98 è stato protagonista anche nella sua Nazionale, che da pochi minuti ha battuto il Senegal per 3 a 1. Hakimi è stato autore dell’assist per il gol del momentaneo 1 a 0 firmato Amallah, dopo appena 10 minuti dal fischio d’inizio. Il laterale nerazzurro è rimasto in campo per tutti i novanta minuti e ora ha nella testa la prossima gara contro il Congo, prima di tornare alla Pinetina in preparazione per il derby di Milano.

