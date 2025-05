INCUBO Inter in finale: infortunio appena entrato in campo

Una finale di Champions League che poteva essere un sogno si è trasformata presto in un incubo per l’Inter. All’Allianz Arena, i nerazzurri hanno incassato una sonora sconfitta contro il PSG, in una gara messasi malissimo fin dai primi minuti.

Una serata storta sotto ogni aspetto, come dimostra anche lo sfortunato episodio capitato a Yann Bisseck. Il difensore nerazzurro è entrato al 54′ del secondo tempo al posto di Pavard, ma è stato costretto ad abbandonare il campo al 62′, dopo soli 8 minuti.

L’infortunio è arrivato dopo un contrasto nella trequarti del PSG, quando dopo una palla persa il difensore è caduto a terra dopo uno scontro con Hakimi. In realtà, il problema sembra essere di natura fisica, dal momento che il tedesco è uscito dal campo toccandosi la coscia destra.