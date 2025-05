Inter senza fortuna: si ferma un altro titolare

Serata nerissima per l’Inter, che non scende mai in campo in finale di Champions League e si fa travolgere dal Paris Saint-Germain. All’Allianz Arena, i nerazzurri subiscono una sonora lezione di calcio e personalità, con tutto quello che poteva andare male che è andato anche peggio.

Oltre al pessimo risultato, infatti, i nerazzurri hanno dovuto anche incassare due infortuni nel secondo tempo. Prima è stato costretto al cambio Bisseck, poi anche Hakan Calhanoglu, che ha chiesto di essere sostituito al 70′ per via di un problema alla caviglia e al polpaccio, che non gli stava più permettendo di correre.