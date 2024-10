Infortunio in allenamento per il difensore: salta la Champions

L’infortunio di Zielinski ha creato un po’ di apprensione in casa Inter, con il polacco che salterà sicuramente la sfida di Serie A contro la Roma, ma è a rischio anche per la gara di Champions League contro lo Young Boys. Tuttavia, non solo i nerazzurri dovranno rinunciare a un proprio giocatore per infortunio.

Infatti, come riportato dall’emittente elvetico SRF, il difensore Tanguy Zoukrou si è infortunato al tendine dei flessori dell’anca sinistra durante un allenamento. Un problema fisico che lo costringerà a stare lontano dai campi per almeno 6-8 settimane.

Pertanto, lo Young Boys dovrà rinunciare a un elemento importante della propria difesa nella sfida di Champuons League di mercoledì 24 ottobre, in casa contro l’Inter.