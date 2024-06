Infortunio Barella, c’è il verdetto per Italia-Albania

C’era grande attesa per la seduta pomeridiana di oggi della Nazionale di Luciano Spalletti verso Italia-Albania, gara d’esordio agli Europei in programma sabato 15 giugno alle ore 21:00 a Dortmund. Fra gli osservati speciali del gruppo azzurro, dopo l’allarme rientrato per Davide Frattesi, c’era ovviamente Nicolò Barella.

Il centrocampista dell’Inter, costretto a saltare le gare amichevoli contro Turchia e Bosnia a causa di un problema muscolare per il quale ha svolto lavoro personalizzato nelle ultime settimane, è rientrato in gruppo e si è allenato con i compagni. Si tratta senz’altro di una buona notizia per il ct, che potrà ora decidere – in base alle condizioni del sardo – se schierarlo da titolare o portarlo in panchina per sfidare gli albanesi di Kristjan Asllani.