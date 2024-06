Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, è tornato nella sede dell’Inter per definire gli ultimi dettagli riguardanti il rinnovo del suo assistito fino al 2029. Un incontro estremamente positivo e che potrebbe addirittura anticipare i tempi di firma e ufficialità rispetto a quelli previsti. Queste le parole dell’agente del Toro:

“Tutto bene, tutto benissimo, nessun problema, tutto tranquillo e sono molto felice. Decisiva la volontà di restare all’Inter? Sicuramente, io lavoro per Lautaro e la sua decisione per me è sempre molto importante. Per quanto riguarda il momento della firma, decideranno l’Inter e il giocatore: sarà il club a dare le informazioni“.