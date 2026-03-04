Inter, novità dall’infermeria: un recupero probabile per il derby

Le condizioni di Ange-Yoan Bonny migliorano in vista del derby. L’attaccante francese, fermo per un problemino muscolare rimediato nella partita contro il Genoa, non ha dovuto sottoporsi ad accertamenti strumentali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si è trattato soltanto di un sovraccarico.

Nelle prossime ore Cristian Chivu valuterà se inserirlo già negli allenamenti odierni o attendere la sessione di domani, quando il gruppo tornerà a lavorare al completo. L’ex Parma difficilmente potrà aspirare a una maglia da titolare, ma la sua presenza in panchina sarebbe comunque una risorsa importante per la sfida contro il Milan. Con le sue caratteristiche, potrebbe rivelarsi un’arma utile a gara in corso, anche perché rappresenterebbe l’unica alternativa offensiva disponibile.

Diversa è infatti la situazione di Lautaro Martinez. Il capitano continua il percorso di recupero dal problema al soleo della gamba sinistra e non sarà della partita. L’obiettivo è tornare disponibile per la trasferta del 22 marzo contro la Fiorentina, appuntamento che precede la pausa per le nazionali. L’argentino, tra l’altro, farà il possibile per non saltare la partitissima tra Argentina e Spagna, programmata – per il momento – per il 27 marzo in Qatar.