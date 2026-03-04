Quote e pronostici Milan-Inter: partita da tripla
I migliori consigli per la gara di domenica 8 marzo
Dopo un’andata della semifinale di Coppa Italia interlocutoria, conclusasi 0-0 in casa del Como, per l’Inter di Cristian Chivu arriva una sfida davvero decisiva per la corsa Scudetto. A San Siro è tempo di derby di Milano, con il Milan di Massimiliano Allegri distante 10 punti in classifica.
Scommessa consigliata: Gol
Sebbene all’Inter possa andare bene anche un pareggio, la vittoria fa gola ad entrambe. I nerazzurri perché potrebbero allungare a +13 mettendo una serissima ipoteca sullo Scudetto, mentre i rossoneri per avvicinarsi a -7 e provare a riaprire i giochi. All’andata l’Inter chiuse senza segnare gol anche grazie ad un super Maignan, ma questa volta è verosimile che entrambe trovino la via della rete almeno una volta.
Le quote di Milan-Inter
Queste le principali quote di Milan-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:
|1
|X
|2
|3.50
|3.00
|2.25
|OVER 2.5
|UNDER 2.5
|2.00
|1.80
|GOL
|NO GOL
|1.74
|2.00
|1X
|1-2
|x2
|1.60
|1.40
|1.25
Probabili formazioni Milan-Inter
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.
Dove vedere Milan-Inter: diretta tv e streaming
Milan-Inter verrà trasmessa domenica 8 marzo alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Milan-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.