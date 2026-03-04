Quote e pronostici Milan-Inter: partita da tripla

Dopo un’andata della semifinale di Coppa Italia interlocutoria, conclusasi 0-0 in casa del Como, per l’Inter di Cristian Chivu arriva una sfida davvero decisiva per la corsa Scudetto. A San Siro è tempo di derby di Milano, con il Milan di Massimiliano Allegri distante 10 punti in classifica.

Scommessa consigliata: Gol

Sebbene all’Inter possa andare bene anche un pareggio, la vittoria fa gola ad entrambe. I nerazzurri perché potrebbero allungare a +13 mettendo una serissima ipoteca sullo Scudetto, mentre i rossoneri per avvicinarsi a -7 e provare a riaprire i giochi. All’andata l’Inter chiuse senza segnare gol anche grazie ad un super Maignan, ma questa volta è verosimile che entrambe trovino la via della rete almeno una volta.

Le quote di Milan-Inter

Queste le principali quote di Milan-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 3.50 3.00 2.25 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 2.00 1.80 Bet365

GOL NO GOL 1.74 2.00 Betsson

1X 1-2 x2 1.60 1.40 1.25 Snai

Probabili formazioni Milan-Inter

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Dove vedere Milan-Inter: diretta tv e streaming

Milan-Inter verrà trasmessa domenica 8 marzo alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Milan-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.