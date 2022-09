Infortunio Brozovic, Inter furiosa con la Croazia per la gestione del centrocampista

L'infortunio di Marcelo Brozovic non rischia solo di mettere in gravissima difficoltà il centrocampo della squadra di Inzaghi , ma anche di incrinare seriamente i rapporti con la federazione croata. I nerazzurri infatti, secondo Corriere dello Sport, si sarebbero parecchio spazientiti per l'atteggiamento della Croazia.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato il comunicato sull'infortunio del giocatore diramato dalla federazione croata. Si enfatizzano infatti le diverse settimane di stop, quasi a intimare all'Inter di non forzare i tempi di recupero e non rischiarlo, vista la vicinanza con il Mondiale in Qatar. Un atteggiamento che il club non ha affatto digerito.