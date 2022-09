Inter, almeno una buona notizia per Inzaghi: Lukaku pronto a rientrare

Con un centrocampo in emergenza in vista delle sfide a Roma e Barcellona, con Brozovic out un mese e Calhanoglu che difficilmente sarà disponibile, Simone Inzaghi non può certo dormire sonni tranquilli, specie visto l'avvio negativo della squadra. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico può, almeno parzialmente, tirare anche un sospiro di sollievo.