Inter, non solo Goldman Sachs: Zhang dà mandato di vendita a un’altra banca

La famiglia Zhang fa sul serio per la cessione dell'Inter in tempi brevi. Con la scadenza del prestito di Oaktree in avvicinamento, la gestione sportiva che non può proseguire con l'autofinanziamento e i malumori sempre più forti nei tifosi, Suning sembra ormai al capolinea. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, si starebbe cercando di stringere sempre più i tempi per la cessione, tanto da dare mandato di vendita a più istituti.