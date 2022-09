Inter, Dimarco convince tutti in Nazionale da esterno: stop all’esperimento da centrale?

Federico Dimarco , dopo l'ottima prova fornita in Nazionale contro l' Inghilterra , si è ripetuto, giocando alla grande anche contro l' Ungheria. Sulla fascia sinistra il laterale dell' Inter ha letteralmente arato il campo, creando occasioni pericolose a ripetizione e dimostrandosi anche attento in difesa.

Dimarco ha condito la sua gara anche con il primo sigillo in Nazionale, rete storica visto che è stata anche la numero 1500 della storia degli Azzurri. L'ennesima riprova, se ancora ce ne fosse bisogno, di come il calciatore nerazzurro sia un giocatore di spinta e di fascia, non un difensore centrale. Certo, da braccetto d'assalto può supportare in fase di spinta, ma può solo fare quello. Da esterno in un centrocampo a 5 invece può fare ANCHE quello.