Inter, per l’eventuale post Dumfries spunta già un nome interessante

L' Inter , come riportato già ieri , non esclude di cedere Denzel Dumfries nelle prossime finestre di mercato, magari già a gennaio con poi un prestito del giocatore fino a giugno. Il club più interessato, da tempo sulle tracce dell'olandese, è il Chelsea , con cui l'Inter ha ormai un rapporto preferenziale. Nell'eventualità di un suo addio però, l'Inter starebbe già pensando ad un possibile sostituto.

Si tratterebbe, secondo Corriere dello Sport, di Wilfried Singo, laterale destro del Torino che sta mostrando grandissime qualità in fasi di spinta. L'età, 21 anni, è dalla sua, così come i margini di miglioramento. Inoltre, fattore da non sottovalutare, è in scadenza con i granata a giugno 2023. Certo, è impensabile che Cairo lo faccia partire a zero, possibile una scelta simile a quella del prolungamento a termine per Bremer. Sperando però che la situazione finisca diversamente rispetto a quella del brasiliano.