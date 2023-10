Costretto ad uscire per un nuovo infortunio nei minuti finali del primo tempo, Paulo Dybala rimarrà fuori per qualche settimana. Smaltita la grande paura vissuta ieri dal calciatore in seguito al duro colpo rimediato al ginocchio sinistro nel match contro il Cagliari, sono state diffuse questa mattina importanti novità circa le sue condizioni.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Joya ha tirato un bel sospiro di sollievo dopo essere stato trasportato stanotte in gran segreto presso la clinica Villa Stuart di Roma. Scongiurato infatti il rischio di lesioni a menischi e legamento crociato. Dai primi esami svolti risulta un lieve stiramento al legamento collaterale, da cui ha avuto origine il forte dolore avvertito subito dal ragazzo.

Si tratta comunque di un infortunio che Dybala dovrebbe smaltire in tempi rapidi, così da poter tornare il prima possibile a disposizione di José Mourinho. L’argentino potrebbe essere presente tra i convocati giallorossi già per la sfida con il Monza al rientro dalla sosta, anche se il vero obiettivo rimane lo scontro diretto con l’Inter del 29 ottobre a San Siro, data cerchiata in rosso per un altro motivo dai tifosi interisti.