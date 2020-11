Allarme rientrato per Hakimi, solo una contusione. Ma l’Inter è preoccupata: ecco il motivo

L’Inter sta vivendo questa sosta per le Nazionali con un po’ d’apprensione, a causa del rischio di perdere alcuni calciatori tra positività ed infortuni. Fra coloro che hanno suscitato preoccupazione c’è Achraf Hakimi, uscito dal campo dolorante nella partita giocata con il suo Marocco contro la Repubblica Centrafricana. Stando a quanto emerso nella giornata di ieri, non si tratta di nulla di grave: l’esterno dovrebbe aver subito solo una contusione che non condizionerà le prossime settimane.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, parla di un’Inter in allarme: il Marocco, infatti, vorrebbe schierare Hakimi già nella partita in programma domani, sempre contro la Repubblica Centrafricana. Il rischio è che le condizioni del giocatore nerazzurro possano peggiorare se impiegato nuovamente a stretto giro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<