CdS – Bastoni e Lautaro out contro la Fiorentina, quando tornano?

L’Inter dovrà fare ancora a meno di due big per la trasferta a Firenze, rinunciando sia a Lautaro Martinez che Alessandro Bastoni, non ancora rientrati dai rispettivi infortuni.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Bastoni ha lasciato la Pinetina prima della conferenza stampa di Chivu, perché avvertiva ancora il dolore alla tibia, segno evidente che le sue condizioni non permettono ancora di forzare il rientro.

Del difensore ha parlato il tecnico in conferenza stampa affermando: “Bastoni non è convocato per Firenze e verrà valutato in Nazionale perché prenderà parte alla convocazione per essere valutato”.

Sarà quindi lo staff medico della Nazionale a valutare se potrà restare aggregato al gruppo azzurro o se sarà meglio, anche in questo caso, restare prudenti. Ad oggi è dunque difficile prevedere la possibile data di rientro in campo, tutto dipenderà dalle risposte che arriveranno dalla convocazione con l’Italia di Gattuso.

Per quanto riguarda il capitano, Lautaro prosegue il lavoro in differenziato. L’attaccante argentino sfrutterà la sosta per smaltire l’infortunio e tornare disponibile per la sfida contro la Roma, in programma nel giorno di Pasqua.